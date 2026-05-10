Il Mattino | Napoli mercato da 80 milioni | Champions decisiva tra riscatti e taglio agli ingaggi
Il club partenopeo ha annunciato un investimento di circa 80 milioni di euro per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide di Champions League. La strategia include riscatti di alcuni giocatori e la riduzione degli ingaggi di altri. La società ha precisato che le operazioni sono finalizzate a migliorare le performance in campo e a rispettare i parametri finanziari stabiliti dal club.
"> La qualificazione alla prossima Champions League non porterà soltanto prestigio internazionale al Napoli, ma anche una serie di obblighi economici che cambieranno radicalmente le strategie estive del club azzurro. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il ritorno nell’élite europea farà automaticamente scattare riscatti pesantissimi che condizioneranno il prossimo mercato. Secondo quanto riportato da Pino Taormina su Il Mattino, il primo grande investimento riguarderà Rasmus Hojlund. Con la Champions scatterà infatti l’obbligo di riscatto dal Manchester United per 44 milioni di euro, cifra che si aggiunge ai 6 milioni già versati per il prestito oneroso concluso ad agosto.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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