Il Mattino | Napoli mercato da 80 milioni | Champions decisiva tra riscatti e taglio agli ingaggi

Il club partenopeo ha annunciato un investimento di circa 80 milioni di euro per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide di Champions League. La strategia include riscatti di alcuni giocatori e la riduzione degli ingaggi di altri. La società ha precisato che le operazioni sono finalizzate a migliorare le performance in campo e a rispettare i parametri finanziari stabiliti dal club.

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