Il Mattino | Napoli mercato già scritto | 100 milioni da versare la nuova era parte dai giovani

Da napolipiu.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a investire 100 milioni di euro nel prossimo mercato, con un occhio di riguardo ai giovani. La squadra sta già iniziando a mettere in atto le strategie per rinforzarsi, anche se molte delle operazioni sono state definite in anticipo. La nuova stagione si avvicina e i cambiamenti sono già in atto, con un’attenzione particolare alla costruzione di una squadra orientata al futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli non si costruirà soltanto sul mercato che verrà, ma anche – e soprattutto – su quello già fatto. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro si troverà a dover onorare impegni pesanti già presi, con una cifra complessiva che sfiora i 100 milioni di euro da versare dopo il 30 giugno. Una base importante, che racconta il lavoro già impostato dal direttore sportivo Manna, tra intuizioni e investimenti mirati. Non tutto è stato perfetto, ma – come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino – è fisiologico in un mercato così ampio e continuo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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