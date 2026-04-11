Il Mattino | Napoli mercato già scritto | 100 milioni da versare la nuova era parte dai giovani

Il Napoli si prepara a investire 100 milioni di euro nel prossimo mercato, con un occhio di riguardo ai giovani. La squadra sta già iniziando a mettere in atto le strategie per rinforzarsi, anche se molte delle operazioni sono state definite in anticipo. La nuova stagione si avvicina e i cambiamenti sono già in atto, con un’attenzione particolare alla costruzione di una squadra orientata al futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli non si costruirà soltanto sul mercato che verrà, ma anche – e soprattutto – su quello già fatto. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro si troverà a dover onorare impegni pesanti già presi, con una cifra complessiva che sfiora i 100 milioni di euro da versare dopo il 30 giugno. Una base importante, che racconta il lavoro già impostato dal direttore sportivo Manna, tra intuizioni e investimenti mirati. Non tutto è stato perfetto, ma – come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino – è fisiologico in un mercato così ampio e continuo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, mercato già scritto: 100 milioni da versare, la nuova era parte dai giovani” Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, in arrivo altro mercato da record per Conte. Pronti 130 milioni” Napoli, già definite tre operazioni per il mercato estivo: investimento da 70 milioni di euro?Il mercato estivo della SSC Napoli inizia a prendere forma già prima dell’apertura ufficiale della sessione. DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT! Temi più discussi: Napoli, via Crucis in napoletano: l'appuntamento venerdì santo a Piazza Mercato; Tema mercato, il Napoli prepara il budget per i riscatti: cifre e dettagli – Mattino; Calciomercato Napoli, riscatti estate 2026: da Hojlund ad Alisson, già 100 milioni impegnati; Elmas in bilico, il suo riscatto non è più una certezza: la situazione – Mattino. Il Mattino: Napoli, mercato già scritto: 100 milioni da versare, la nuova era parte dai giovaniIl futuro del Napoli non si costruirà soltanto sul mercato che verrà, ma anche – e soprattutto – su quello già fatto. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro si troverà a dover ... napolipiu.com Napoli, una freccia sulla fascia per Conte. Il Mattino: Alisson mette la frecciaUna freccia per Antonio Conte sulla fascia. Sull'edizione odierna de Il Mattino ampio spazio alle scelte di formazione del Napoli, sottolineando. tuttomercatoweb.com Alcune abitudini alimentari prima di dormire possono influenzare i valori del mattino. Ecco cosa puoi fare - facebook.com facebook Nella pubblicazione "Alle 4 del mattino" sui casi di ingiuste detenzioni, raccontavo la vicenda di Angelo Paradiso, ex calciatore finito per 5 mesi ai domiciliari e poi assolto. La denuncia era partita dalla sua ex. Nessuno si era minimamente filato la vicenda. Ora x.com