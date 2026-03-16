Il Napoli si appresta a investire 130 milioni di euro nel prossimo mercato, con Antonio Conte che segue con attenzione le mosse della squadra. La società ha pianificato diversi acquisti per rinforzare la rosa e migliorare le performance stagionali. Non sono stati ancora annunciati i nomi dei calciatori coinvolti, ma l’attenzione è rivolta alle prossime trattative. La campagna di rafforzamento si inserisce in un progetto di crescita a lungo termine.

"> Antonio Conte guarda al futuro con serenità e senza lasciare spazio a dubbi. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico del Napoli sta vivendo una fase della stagione insolita rispetto al suo passato: per la prima volta non alimenta misteri sul proprio futuro e parla apertamente della volontà di proseguire l’avventura in azzurro. «Qui sto bene, voglio continuare con il Napoli», è il messaggio che arriva dall’allenatore, pronto comunque a confrontarsi con il presidente Aurelio De Laurentiis per definire i prossimi passi del progetto. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, Conte non si nasconderà dietro il contratto da 7,5 milioni di euro firmato nell’estate del 2024 qualora la società dovesse decidere diversamente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, in arrivo altro mercato da record per Conte. Pronti 130 milioni”

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