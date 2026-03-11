Il figlio di Lorella Cuccarini, Giorgio Capitta, si sposa. Lorella Cuccarini ha sempre parlato di quanto la famiglia sia fondamentale nella sua vita. La notizia dell’imminente matrimonio di Giorgio ha attirato l’attenzione di chi la segue. La cantante e conduttrice ha condiviso in passato il suo affetto per la famiglia, che rimane al centro della sua quotidianità.

Per anni Lorella Cuccarini ha raccontato quanto la famiglia sia importante per lei e il centro di tutta la sua vita. Ora potrebbe essere proprio uno dei figli a regalarle un momento indimenticabile. Giorgio Capitta, il minore dei quattro figli avuti con il marito Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) sarebbe pronto a fare il grande passo con la compagna Sole Galanti. Dopo tanti ruoli in televisione, quindi, per la showgirl si tratterebbe di un debutto speciale e inedito: quello come suocera. Giorgio Capitta, il figlio di Lorella Cuccarini pronto al grande passo. Secondo le indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela per Chi, i prossimi mesi potrebbero portare una novità importante nella famiglia di Lorella Cuccarini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini, matrimonio in vista: si sposa il figlio Giorgio Capitta

Articoli correlati

Nozze in casa Cuccarini: il figlio Giorgio Capitta si sposa con Sole GalantiSecondo alcune indiscrezioni, Giorgio Capitta, figlio della conduttrice e insegnante di Amici Lorella Cuccarini, sarebbe pronto a sposare la...

Lorella Cuccarini: il figlio Giorgio sposa la stylist SoleGiorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, sta per unirsi in matrimonio con la sua fidanzata Sole Galanti nei prossimi mesi.

Una selezione di notizie su Lorella Cuccarini

Temi più discussi: Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa: chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera; Fiori d'arancio in casa Cuccarini, il figlio minore di Lorella si sposa. Chi è la fidanzata (e il rapporto speciale con Lorella); Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: chi sposa il figlio Giorgio; Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: il lieto annuncio in famiglia.

Fiori d'arancio in casa Cuccarini, il figlio minore di Lorella si sposa. Chi è la fidanzata (e il rapporto speciale con Lorella)Fiori d’arancio in vista per la famiglia di Lorella Cuccarini. Secondo un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, uno dei figli della showgirl sarebbe pronto a compiere il ... today.it

Sole Galanti, tutto sulla stylist di Lorella Cuccarini e presunta fidanzata del figlio GiorgioChi è Sole Galanti: biografia, lavoro, vita privata e presunto matrimonio con Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini. donnaglamour.it

Il figlio di #LorellaCuccarini, #GiovanniCapitta, si sposa Come riporta #GiuseppeCandela sul settimanale #Chi, Il figlio più piccolo, insieme alla gemella Chiara, della prof di Amici si sposerà tra qualche mese con la fidanzata #SoleGalanti. La ragazza lavora c - facebook.com facebook

Grazie al sì dei professori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, Caterina va al Serale di #Amici25! x.com