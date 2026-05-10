Il Liverpool contatta il Real Madrid per Xabi Alonso mentre la pressione su Slot cresce

Il Liverpool ha contattato il Real Madrid per ottenere informazioni su Xabi Alonso, secondo fonti inglesi. La società di Anfield sta valutando un possibile cambio di leadership e ha deciso di chiedere dettagli sul giocatore che attualmente milita nel club spagnolo. La notizia arriva in un momento in cui la posizione dell’allenatore principale del Liverpool sembra essere sotto pressione.

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Sito inglese: Secondo quanto riferito, la gerarchia di Anfield ha preso contatto con il Real Madrid per chiedere informazioni su Xabi Alonso mentre contemplano un importante cambio di leadership. Secondo un rapporto del quotidiano spagnolo Diario AS, i Reds stanno cercando “lettere di raccomandazione” dai giganti spagnoli mentre valutano se affidare ad Alonso il loro progetto multimilionario. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Nonostante i significativi investimenti estivi, Slot ha davvero faticato in questa stagione, portando i funzionari del Liverpool a contattare Valdebebas per chiarire le incognite riguardanti il??recente mandato di Alonso a Madrid.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Liverpool contatta il Real Madrid per Xabi Alonso mentre la pressione su Slot cresce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi AlonsoDopo l’addio al Real Madrid, Xabi Alonso è stato accostato a diverse squadre e, nelle ultime settimane, si è mosso il Liverpool concretamente per lui. Valverde giocatore monumento del Real Madrid (che si sentiva incompreso da Xabi Alonso)Tripletta sensazionale di un grande atleta a un irriconoscibile Manchester City: 3-0. Argomenti più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Arsenal-Atl. Madrid, ascolti da 'finale' su Sky per la semifinale di ritorno di Champions; Lo United torna in Champions, vince ancora il Tottenham; Sintesi - Liverpool - Real Madrid - Champions League.