valverde giocatore monumento del real madrid che si sentiva incompreso da xabi alonso

Federico Valverde è considerato un giocatore simbolo del Real Madrid, mentre si racconta che si sentisse incompreso da Xabi Alonso. Nella sua carriera, il centrocampista ha dimostrato di essere una figura chiave nella squadra, contribuendo con le sue prestazioni. Recentemente, si è parlato del suo rapporto con il club e dei momenti di difficoltà, mentre il Manchester City appare irriconoscibile rispetto alle sue versioni passate.

Tripletta sensazionale di un grande atleta a un irriconoscibile Manchester City: 3-0. La cura Arbeloa ha fatto dimenticare il thiagomottismo di Xabi Alonso. Ma è stata soprattutto la serata del fuoriclasse che non smette di correre. Il City è l’ombra di sé Federico Valverde uno e trino. Il centrocampista uruguaiano è un calciatore straordinario, monumento del Real Madrid. Quattrocentista puro, ma non sfigurerebbe nemmeno sugli ottocento (come Juantorena). È uno dei superstiti del grande Real Madrid di Carlo Ancelotti. Squadrone che ha perso Modric, Kroos, Carvajal non è più lo stesso, Bellingham è infortunato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

