Uno studio recente mostra che i neonati hanno già un senso della bellezza e preferiscono certi stimoli visivi come gli adulti, già a partire dai quattro mesi di età. La ricerca ha analizzato le reazioni dei bambini a diverse immagini, evidenziando che le preferenze estetiche si manifestano in modo evidente fin dai primi mesi di vita. Questi risultati indicano che il senso della bellezza si sviluppa molto presto e si affina nel tempo.

Il senso della bellezza prende forma molto prima di quanto si pensasse, emergendo già nei primi mesi di vita e sviluppandosi progressivamente con la crescita. A confermarlo è uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B e condotto dai ricercatori dell’ Università di Grenoble-Alpes, che offre nuovi elementi per comprendere le radici cognitive dell’esperienza estetica. Già in passato diversi studi avevano osservato come i neonati mostrino preferenze visive per forme curve, configurazioni simmetriche e volti, caratteristiche generalmente apprezzate anche dagli adulti. Il gruppo guidato da David Méary ha voluto approfondire il fenomeno, concentrandosi sulla percezione della bellezza non come giudizio soggettivo, ma come stato mentale di benessere capace di orientare l’attenzione e generare attrazione verso specifici stimoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I neonati hanno il senso della bellezza”: preferenze visive come gli adulti già dai 4 mesi. Lo studio

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