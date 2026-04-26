Puccini, Turandot e un importante spartito inedito: proprio nei giorni in cui si celebra il centenario della prima rappresentazione alla Scala dell’ultima opera del maestro, avvenuta il 25 aprile 1926 alla Scala con la leggendaria direzione di Toscanini, il nuovo libro del giornalista de La Nazione Maurizio Sessa (foto) offre ulteriori elementi storici intorno alla nascita dell’incompiuto capolavoro. L’orologio cinese di Turandot è il titolo del volume: pubblicato da Edizioni Medicea, sarà presentato in anteprima a Palazzo Vecchio il 28 aprile e quindi a Prato, al Ridotto del Politeama, il 5 maggio alle 17.30. In dialogo con l’autore, il direttore artistico della Camerata Alberto Batisti e Delia Casadei, musicologa e collaboratrice di Rete Toscana Classica, insieme alla presidente del teatro Beatrice Magnolfi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’orologio cinese di Turandot". Il libro di Sessa di scena al Politeama

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