Il Lecco resiste gran parte del match in dieci | con la Pianese è un pareggio
Il Lecco ha concluso la partita contro la Pianese con un pareggio, rimanendo in dieci uomini per gran parte del match. La squadra ha resistito agli attacchi avversari, portando a casa un risultato che potrebbe risultare utile in vista del ritorno in casa, dove basteranno due risultati su tre per passare il turno. La partita si è svolta a Piancastagnaio, con il Lecco che ha disputato un'ottima prestazione nonostante le difficoltà.
Il Lecco torna a casa da Piancastagnaio con un pareggio che potrà far fruttare in vista del ritorno al Rigamonti Ceppi, dove avrà due risultati utili su tre per passare il turno.La partita comincia con quindici minuti di ritardo per attendere che la fitta foschia che avvolge il Comunale di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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