Il Lecco resiste gran parte del match in dieci | con la Pianese è un pareggio

Il Lecco ha concluso la partita contro la Pianese con un pareggio, rimanendo in dieci uomini per gran parte del match. La squadra ha resistito agli attacchi avversari, portando a casa un risultato che potrebbe risultare utile in vista del ritorno in casa, dove basteranno due risultati su tre per passare il turno. La partita si è svolta a Piancastagnaio, con il Lecco che ha disputato un'ottima prestazione nonostante le difficoltà.

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