Pianese fuori dai play off | pareggio con la Ternana e sfortuna in campo

La Pianese ha concluso la stagione con un pareggio contro la Ternana, risultato che le è valso l’esclusione dai play off. Nel primo tempo, l’espulsione di un giocatore per i padroni di casa ha inciso sulla gestione della squadra, limitando le possibilità offensive. Un errore difensivo ha permesso agli avversari di segnare il gol decisivo, rendendo difficile la rimonta. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato i padroni di casa fuori dalla corsa ai playoff.

? Cosa scoprirai Come ha influito l'espulsione di Sussi sulla gestione del primo tempo?. Chi ha causato l'errore difensivo che ha portato al gol della Ternana?. Perché l'atteggiamento di Leonardi è stato criticato dopo il cambio?. Quali correzioni tecniche dovrà fare il Pianese dopo questa eliminazione?.? In Breve Sussi espulso nel primo tempo dopo un episodio con Vallocchia.. Capuano lascia il campo dopo quarantasette minuti per un tiro di Fabrizi.. Pettinari trasforma il rigore al ventottesimo minuto della ripresa.. Orellana provoca il rigore per il pareggio della Ternana.. Il Pianese chiude la propria corsa nei play off dopo il pareggio per 1-1 contro la Ternana, un risultato che sancisce l’eliminazione dei rossoverdi dalla competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pianese fuori dai play off: pareggio con la Ternana e sfortuna in campo Notizie correlate Pianese-Ternana, la DIRETTA del match dei Play offUna qualificazione alla fase successiva è in palio al Comunale di Piancastagnaio tra Pianese-Ternana. Leggi anche: Ternana-Pianese: sfida decisiva al Liberati per i play off Altri aggiornamenti Temi più discussi: Playoff Serie C, dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Play Off, la Ternana obbligata a vincere sul campo della Pianese; Ternana, rossoverdi al debutto Play Off: incubo fallimento e strada in salita. Le possibili combinazioni; La Pianese espugna Terni e ritrova la Ternana al primo turno play off. Playoff serie C, fuori le due umbreLa Ternana pareggia 1-1 in trasferta con la Pianese e il Gubbio perde 2-1 sul campo del Pineto. Per continuare la corsa alla promozione sarebbero servite due vittorie ... rainews.it Pianese-Ternana 1-1, rossoverdi eliminati dai playoffIl racconto della partita in live del primo turno playoff tra Pianese e Ternana. Calcio d'inizio alle ore 20.00 ... calciofere.it TernanaNews.it. . PIANESE-TERNANA, PARTITA DA DENTRO O FUORI! Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook