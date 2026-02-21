Pianese chiude il tour de force con un pareggio con il Guidonia Montecelio

La Pianese ha concluso il ciclo di partite intense con un pareggio a reti inviolate contro il Guidonia Montecelio. La squadra toscana ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a segnare, nonostante alcune occasioni nel secondo tempo. La partita si è disputata sotto un cielo nuvoloso e ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto combattuto a centrocampo. La squadra di casa ha collezionato un punto importante in vista delle prossime sfide di campionato.

Pianese – Guidonia Montecelio 0-0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Simeoni, Ercolani; Sussi, Bertini, Proietto (44' st Balde), Coccia (31' st Sodero); Tirelli (21' st Fabrizi), Colombo (31' st Martey); Bellini. A disposizione: Nespola, Reali, Ongaro, Ianesi, Nicastro. Allenatore: Birindelli. GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Avella; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella (45' st Viteritti), Sannipoli, Santoro, Tascone, Errico (32' st Vitturini); Zuppel, Starita (32' st Tessiore). A disposizione: Stellato, Frascatore, Spavone, Marchioro, Russo, Bafaro, Franchini. Allenatore: Ginestra ARBITRO: Andrea Palmieri di Brindisi (Ciannarella – Scipione) NOTE: Ammoniti Bellini, Esempio.