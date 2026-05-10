Un giovane rapper di Grotte ha pubblicato un nuovo video che è stato registrato nella sala del Mappamondi all’interno del palazzo dei Priori a Fermo. Il brano ha un tema che riguarda aspetti culturali e mostra l’interesse dell’artista per argomenti legati alla cultura. La registrazione si è svolta in una location storica, evidenziando il collegamento tra musica e patrimonio locale.

Il giovane rapper grottese Vito Balducci, lancia il suo nuovo video registrato nella sala del Mappamondi all’interno di palazzo dei Priori a Fermo con un tema a carattere culturale. Già qualche tempo fa Vito Balducci, in arte Kòstaco, aveva realizzato una canzone a tema sociale dedicando il testo ad una delle associazioni del territorio impegnate a dare sostegno alle famiglie con persone con disabilità. Questa volta il tema è completamente diverso. Il video è stato realizzato nella sala del Mappamondo, dove è stato registrato il disco ‘Aquile’, ispirato ai ‘ Dieci diritti del lettore ’ di Daniel Pennac. "Da giovanissimo non aveva un buon rapporto con la lettura – racconta Vito Balducci – poi col tempo ho rivalutato la lettura e i suoi contenuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giovane rapper Vito Balducci e il suo omaggio a Pennac

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