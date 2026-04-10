Un noto artista statunitense, considerato uno dei pionieri dell'hip hop, è deceduto all'età di 68 anni in Pennsylvania. Rapper e disc jockey, aveva scelto il suo nome d'arte in onore di un capo zulù. Negli ultimi anni, la sua figura era stata coinvolta in accuse di molestie, che avevano attirato attenzione e oscurato la sua carriera.

È morto a 68 anni Afrika Bambaataa, rapper statunitense considerato uno dei pionieri del genere hip hop. Bambaataa si è spento in Pennsylvania, e la conferma è arrivata dalla Hip Hop Alliance, tramite una nota in cui è stato sottolineato il suo contributo a «plasmare un movimento globale, radicato nella pace, nell’unità, nella pace e nel divertimento». Hip Hop in metro a Roma: “Breaking the 5th” tra danza, musica e cultura X Leggi anche › Morto suicida Robert Carradine, il padre di Hilary Duff in “Lizzie McGuire” Afrika Bambaataa, la musica e l’impegno. Nato nel Bronx nel 1957, il suo vero nome era Lance Taylor. L’artista, però, aveva scelto uno pseudonimo in omaggio alle sue origini afroamericane, riprendendolo da quello di un capo zulù considerato precursore del movimento anti apartheid. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pioniere dell'hip hop è morto a 68 anni in Pennsylvania. Rapper e disc jockey, scelse il suo nome d'arte in omaggio a quello di un capo zulù. Ma le accuse di molestie ne avevano oscurato la fama

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È morto Afrika Bambaataa, aveva 68 anni: pioniere dell’hip hop, fu accusato di abusi su minoriAfrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e autore di “Planet Rock”, è morto a 68 anni.

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Lutto nel mondo della musica, morto il pioniere dell’hip-hop: aveva 68 anniMorto a 68 anni Afrika Bambaataa: il pioniere dell’hip-hop che ha trasformato il suono del Bronx e influenzato la musica elettronica mondiale. notizie.it

È morto questa mattina in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e tra i principali innovatori dell'electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del de - facebook.com facebook

È morto questa mattina in Pennsylvania Afrika Bambaataa, pseudonimo di Lance Taylor, figura storica dell'hip hop e tra i principali innovatori dell'electro-funk. Aveva 68 anni. Secondo quanto riferito da fonti vicine al deejay al sito americano, la causa del de x.com