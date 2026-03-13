Vaz Tè afferma di essere il rapper preferito del suo rapper preferito e di voler essere anche il tuo. Lo dichiara nel suo singolo Costantino, uscito recentemente, che anticipa di sette giorni il suo nuovo album VT3SOR. La canzone fa parte di un progetto musicale in fase di rilascio e mostra la sua volontà di mettersi in gioco nel panorama rap.

«Sono il rapper preferito del mio rapper preferito», dice Vaz Tè nel suo singolo Costantino, che anticipa di una settimana il suo nuovo disco VT3SOR. Una di quelle frasi che dette da chiunque potrebbe sembrare l’ennesima sboronata da rapper, ma per Vaz Tè è un manifesto chiaro di che tipo di rapper è. Conosco la musica di Vaz Tè da circa 13 anni, da quando qualcuno - non ricordo neanche chi - mi disse di ascoltare Kamikaze del Flow, in cui un rapper apriva la sua strofa dicendo «L’ha detto Roman Polanski, alle jam è pieno di maschi» e da lì ho capito che quel qualcuno mi aveva fatto scoprire una perla rara. Scrivo queste parole mentre sto tornando dal release party in cui Vaz ha presentato il proprio disco, che all’interno ha strofe di Tedua, Izi, Bresh, Latrelle, Sayf, Nader e non ultimo Tormento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vaz Tè vuole essere il rapper preferito del suo rapper preferito, ma anche il tuo

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, Krstovic preferito a Scamacca e Hien preferito a Djimsiti per marcare Hojlund

Kid Yugi, il paradosso del rapper che voleva essere nessunoMentre l'hip-hop insegue il consenso dell'algoritmo, il rapper tarantino rivendica il diritto all'anonimato, il funerale del personaggio.