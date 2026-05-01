Giallo all’ospedale e volo mortale dal reparto Ecco cosa può essere successo

Un episodio inquietante si è verificato in un ospedale della provincia, dove un paziente è riuscito a lasciare il pronto soccorso e a salire al quarto piano. Dopo aver aperto una finestra, si è lanciato nel vuoto, perdendo la vita. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, senza ancora fornire spiegazioni ufficiali su come sia stato possibile il tragico gesto.

Brescia, 1 maggio 2026 – Riesce ad allontanarsi dal pronto soccorso, raggiunge il quarto piano dell’ospedale, apre una finestra e vola di sotto. È un giallo ancora in gran parte da ricostruire quello della morte di trentacinquenne originario della Bielorussia, deceduto la notte tra martedì e mercoledì scorso al Civile di Brescia dopo essere appunto precipitato dal quarto piano del Satellite della cittadella sanitaria in circostanze da verificare. La dinamica dell'incidente. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era arrivato poco prima in ambulanza da Montichiari in uno stato di totale confusione e agitazione dovuto con ogni probabilità all’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo all’ospedale e volo mortale dal reparto. Ecco cosa può essere successo The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Cuore ‘bruciato’ trapiantato al bimbo, il professor Gargiulo: “Ecco cosa può essere successo”Bologna, 14 febbraio 2026 – Un cuore da trapiantare a un bimbo di due anni arrivato danneggiato da una conservazione, con ogni evidenza, non idonea. Leggi anche: L’F-35 USA colpito e la contraerea iraniana: tra video falsi e notizie incerte, ecco che cosa può essere successo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dodicenne investita da uno scooter in corso Italia, in ospedale in codice giallo; Giallo all'ospedale Goretti di Latina, trovata una pistola con munizioni; Palermo, giallo su una sparatoria in via Montalbo: due feriti in ospedali diversi; Bolzaneto, pedone investito in via Argine Polcevera: in giallo al Galliera. Giallo all'ospedale Goretti di Latina, trovata una pistola con munizioniLa scoperta fatta da un operaio in un cortile del nosocomio. L'arma era in una busta e aveva il caricatore pieno. Indaga la Polizia di Stato ... rainews.it Palermo, giallo su una sparatoria in via Montalbo: due feriti in ospedali diversiGiallo in via Montalbo nella zona di via Montepellegrino a Palermo dove c’è stata ... msn.com Il giallo delle suore austriache fuggite dall'ospizio ...Continua - facebook.com facebook