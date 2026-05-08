Da oltre due settimane, la sparizione di una donna insieme ai suoi due figli adolescenti e ai cani non ha ancora trovato una spiegazione. Le ricerche continuano senza risultati e non ci sono segnali che possano indicare la loro posizione. La famiglia non è stata avvistata né si sono verificati sviluppi nelle indagini in corso. La vicenda resta avvolta nel mistero, senza nuove notizie da parte delle autorità.

Sono passate più di due settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, ma della famiglia non c’è ancora alcuna traccia. Quella che doveva essere una breve vacanza in Friuli Venezia Giulia si è trasformata in un mistero sempre più fitto di interrogativi, tra avvistamenti mai confermati, cellulari spenti, un’auto ritrovata vuota e il sospetto che dietro la sparizione possa esserci un allontanamento volontario. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, mentre le ricerche proseguono senza sosta tra il Friuli collinare, le aree boschive e i sentieri di montagna. Il viaggio verso il Friuli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giallo della donna scomparsa con figli e cani: tutto quello che sappiamo

Country heiress forced to swap vows, only to wed the most dangerous man in high society!

Notizie correlate

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, tutto quello che sappiamo sul giallo(Adnkronos) – Giallo di Pietracatella, disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne morte su cui le analisi hanno rilevato tracce di...

Leggi anche: Piacenza, il padre della donna scomparsa con i figli: "Tornate, tutto si risolve" | Il messaggio della ragazza all'amica

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Campobasso, le nuove rivelazioni sul giallo della ricina e l'ipotesi di un avvelenamento in due tempi: le vittime furono curate con due flebo in casa da un amico; Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Giallo a Trieste, donna trovata morta in casa: indagano i carabinieri, disposta l’autopsia; Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso.

Prato, il giallo della donna morta e lasciata davanti all'ospedale: si indaga anche per omicidioEra stata scaricata davanti al Pronto Soccorso da un’auto fuggita immediatamente. C’è una profonda lesione alla nuca, altre ferite sul volto e sui piedi: i segni raccontano di una morte ancora avvolta ... corrierefiorentino.corriere.it

Il giallo della ricina: avvelenamento in due fasi. Donne curate con le flebo in casa da un amicoOltre alla premeditazione, l’assunzione di ricina da parte delle due vittime potrebbe essere avvenuta in due giorni diversi: ecco quali e le dichiarazioni dell’avvocato di uno dei medici indagati ... msn.com

Giallo di Garlasco, chiuse le indagini su Andrea Sempio: «Uccise Chiara dopo il rifiuto di avances sessuali» - facebook.com facebook