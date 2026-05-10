Il Galatasaray vince il campionato turco Osimhen ai tifosi del Fenerbahce | Nessuno sa festeggiare come noi

Durante le celebrazioni per la vittoria del campionato turco, si sono verificati alcuni momenti di tensione. A Bursa, un’auto ha tentato di investire i tifosi presenti, mentre un tifoso del Fenerbahçe ha investito un sostenitore del Galatasaray dopo una lite tra gli spettatori. Nel frattempo, l’attaccante del Galatasaray ha rivolto un messaggio ai tifosi rivali, sottolineando la loro capacità di festeggiare.

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Attimi di paura a Bursa durante i festeggiamenti dei tifosi del Galatasaray. Un’auto, infatti, si è lanciata contro le persone tentando di colpirle; inoltre, un tifoso del Fenerbahçe ha investito un altro della squadra rivale dopo un’aggressione tra i due. Sono arrivate poi le provocazioni di Victor Osimhen sui social. Paura durante i festeggiamenti dei tifosi del Galatasaray. Il Galatasaray di Osimhen e Lang ha vinto il campionato, il 26esimo della propria storia, con una giornata di anticipo. Ma la festa è stata rovinata da una macchina che non si è preoccupata di colpire o meno i tifosi che festeggiavano. Un triste epilogo quello di ieri sera, che ha portato la squadra a vincere il match 4-2 contro l’Antalyaspor; doppietta per il nigeriano ex Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Galatasaray vince il campionato turco, Osimhen ai tifosi del Fenerbahce: “Nessuno sa festeggiare come noi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Galatasaray-Fenerbahce, Osimhen beffa Skriniar. E che celebrazione con Icardi! Lang può diventare il nuovo Kvara di Osimhen, per i tifosi del Galatasaray sta già diventando un idoloVoetbalprimeur: nessuno si aspettava si adattasse così rapidamente, sembra giochi al Gala da vent'anni. Argomenti più discussi: Super Lig, il Galatasaray vince il suo 26° titolo, quarto consecutivo; Batticuore Galatasaray: un goal di Osimhen all'88° regala il ventiseiesimo campionato turco della storia. Fenerbahce ancora beffato; Sarà Psg-Arsenal: data e orario (inedito) della finale di Champions; S.Stefano - Dinamo Lab, la Preview.