Lang può diventare il nuovo Kvara di Osimhen per i tifosi del Galatasaray sta già diventando un idolo
Noa Lang ha catturato subito l’attenzione dei tifosi del Galatasaray, dopo aver segnato una doppietta contro la Juventus nella prima partita dei playoff di Champions. La sua velocità e precisione negli inserimenti hanno impressionato gli spettatori, portandolo a essere considerato già un possibile nuovo punto di riferimento offensivo. La sua prestazione ha acceso l’entusiasmo tra i supporter, che sperano in un ruolo da protagonista anche nelle prossime sfide.
I tifosi del Galatasaray sono già innamorati di Noa Lang, che contro la Juventus ha segnato una doppietta all’andata dei play-off di Champions. Gli olandesi di Voetbalprimeur scrivono: Una settimana fa, Lang ha segnato due gol contro la Juventus e domani si appresta ad affrontarli a Torino. È stato uno dei giocatori più importanti nella brillante vittoria per 5-2. È stato in particolare l’istigatore della rimonta del Gala. Insieme a Gabriel Sara e Osimhen, è stato tra i migliori giocatori in campo. I turchi lo hanno preso in prestito con diritto di riscatto dal Napoli; nelle prime cinque partite, ha segnato due reti e fornito un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mauro: «A Spalletti serve l’Osimhen del Napoli. Yildiz da esterno non farà mai 20 gol, così al massimo può diventare Kvara»In questa intervista, Massimo Mauro analizza le strategie di Luciano Spalletti e il ruolo di alcuni giocatori chiave nel Napoli, evidenziando le differenze tra Osimhen, Yildiz e Kvara.
Galatasaray, Noa Lang è già Re: assist e magie per Osimhen. L’olandese ha già dimenticato il Napoli (e Conte)Dopo appena due partite con il Galatasaray, Noa Lang si è già conquistato il cuore dei tifosi di Istanbul.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Repubblica scrive anche di Anguissa: ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona.; Euro digitale, Cipollone (BCE): rafforzerà i sistemi di pagamento nazionali e ridurrà i costi per banche e commercianti; L'invenzione del colore; ? Galatasaray-Juve 2-2: Dormita di Cabal, segna proprio Lang!.
Lang può già lasciare il Napoli: cosa sta succedendo e perché è più probabile che sia lui a partire rispetto a LuccaIl rapporto tra Noa Lang e il Napoli fatica a decollare, anche dopo una fase di apparente distensione dovuta al passaggio al 3-4-3 dopo gli infortuni in serie che hanno colpito il centrocampo di ... calciomercato.com
Il Mattino - Non solo Lucca, anche Noa Lang può lasciare il Napoli a gennaioNoa Lang potrebbe lasciare il Napoli dopo soli sei mesi. Ne è convinto Il Mattino, secondo il quale il direttore sportivo Giovanni Manna a gennaio ascolterà offerte per Vergara e Ambrosino, che hanno ... calciomercato.com
Il Galatasaray batte 5 a 2 la Juventus con doppietta di Lang. Sfumature azzurre sempre presenti, fino a diventare i vostri incubi più persistenti. - facebook.com facebook