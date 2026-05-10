Il futuro delle nostre imprese Le società di capitali sono il 24% ma producono il 70% del fatturato
Le società di capitali rappresentano il 24% delle imprese registrate in regione, ma contribuiscono con il 70% del totale del fatturato. Nei bilanci del 2025, riferiti all’anno fiscale 2024, queste aziende hanno dichiarato immobilizzazioni per un totale di 17,8 miliardi di euro. Di questi, 10,9 miliardi sono riferiti a beni materiali e 1,21 miliardi a beni immateriali.
In Umbria le società di capitali hanno iscritto nei bilanci 2025, relativi all’anno di imposta 2024, 17,8 miliardi di euro di immobilizzazioni: 10,9 miliardi in beni materiali e 1,21 miliardi in beni immateriali. Tradotto: impianti, macchinari, fabbricati, software, brevetti, licenze, marchi, costi di sviluppo. È da questa geografia concreta del capitale che parte il nuovo report della Camera di Commercio dell’Umbria. Le società di capitali sono circa il 24% delle quasi 78 mila imprese umbre, ma producono oltre il 70% del fatturato regionale, con stime al 75%. Il report esamina le immobilizzazioni, cioè gli asset durevoli iscritti in bilancio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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