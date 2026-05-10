Il futuro delle nostre imprese Le società di capitali sono il 24% ma producono il 70% del fatturato

Le società di capitali rappresentano il 24% delle imprese registrate in regione, ma contribuiscono con il 70% del totale del fatturato. Nei bilanci del 2025, riferiti all’anno fiscale 2024, queste aziende hanno dichiarato immobilizzazioni per un totale di 17,8 miliardi di euro. Di questi, 10,9 miliardi sono riferiti a beni materiali e 1,21 miliardi a beni immateriali.

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