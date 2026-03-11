ECoC Network | il futuro delle Capitali Europee della Cultura tra cooperazione transfrontaliera imprese e giovani

Ieri al Savoia Excelsior Palace si è svolto l’evento finale del progetto ECoC Network, coordinato dal Primorski tehnološki park in collaborazione con l’Unione Regionale Economica Slovena. L’iniziativa coinvolgeva Capitali Europee della Cultura e si concentrava su temi di cooperazione transfrontaliera, imprese e giovani. La manifestazione ha riunito rappresentanti di diverse città e organizzazioni coinvolte nel progetto.

Si è tenuto ieri presso il Savoia Excelsior Palace l'evento conclusivo del progetto ECoC Network, un'iniziativa coordinata dal lead partner Primorski tehnološki park in collaborazione con l'Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ-URES). L'incontro non solo ha tracciato un bilancio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it