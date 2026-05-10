Un commento del Principe del Foro ha attirato l’attenzione: “Possiamo ancora farcela. Siamo una squadra gagliarda”. L’affermazione arriva in un momento in cui si ricorda un settantennio di storia del Monza, con ricordi di partite sugli spalti e di uno spareggio perso nel 1979 a Bologna, episodio che impedì alla squadra di raggiungere per la prima volta la Serie A.

Settant’anni buoni di Monza; parecchi vissuti sugli spalti, gli spareggi, anche quello doloroso di Bologna (al centro nella foto) nel 1979 che costò il sogno della prima volta in Serie A. A 86 anni, l’avvocato Raffaele Della Valle ha ancora l’animo puro di un bambino, calcisticamente parlando. E dunque dopo la delusione di Mantova, "città del cuore, amo Virgilio, sono stato inca.ato nero per sette giorni. Siamo delusi, ma dobbiamo dare atto che questa squadra ci ha dato soddisfazioni enormi, un Monza quasi sempre gagliardo, proponente, anche se stavolta la doccia è stata davvero fredda. Anche se si era capito dai minuti iniziali che non sarebbe stata giornata".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il folle sogno del Principe del Foro: "Possiamo ancora farcela. Siamo una squadra gagliarda"

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