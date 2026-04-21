Il viceallenatore del club ha espresso fiducia nel rapporto con Chivu, definendolo un membro della squadra che ha vinto il Triplete. Ha anche commentato sullo stato della corsa allo scudetto, sottolineando che la squadra rimane cauta e umile, rispettando la propria identità e filosofia di gioco. La squadra continua a lavorare con attenzione, senza sottovalutare le sfide future.

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© Calcionews24.com - Zanetti non ha dubbi: «Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Scudetto? Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna»

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