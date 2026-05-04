Il Milan Futuro ha concluso la stagione regolare con una vittoria di 10-1. Al termine dell'incontro, il direttore sportivo ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la forza del gruppo e la soddisfazione per il percorso fatto finora. La squadra ha mostrato un gioco efficace e compatto durante tutta la partita, chiudendo così con un risultato importante.

Il Milan Futuro chiude la regular season di Serie D con un risultato davvero impressionante: nel pomeriggio di ieri, i rossoneri allo stadio 'Felice Chinetti' hanno battuto la Vogherese per 10-1. Simone Branca, uno dei veterani della squadra visto l'età avanzata (classe '92), al termine del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai media presenti. Il calciatore rossonero, ha voluto commentare la crescita subita nel corso della stagione, partendo dalla partita di Coppa Italia contro il Gozzano. Ecco, di seguito, le sue parole: «Partendo dalla partita di Coppa Italia con il Gozzano, però anche con il Pavia dove comunque abbiamo avuto una crescita notevole, siamo arrivati comunque a quest’ultima partita, a parte il risultato, consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, parla Branca: “Siamo una squadra forte. Contento del loro cammino”

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