Un nuovo filone di indagine si apre nel caso di Garlasco, con l’esame di un foglio e alcune parole considerate sospette. Un legale ha dichiarato di aver chiarito i dettagli e di aver fornito la propria versione dei fatti. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso, con l’attenzione rivolta alle prove raccolte e alle dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte. La vicenda si sviluppa in un quadro di inchiesta ancora in evoluzione.

Il caso di Garlasco è appena all’inizio di questo nuovo filone d’indagine: la chiusura delle indagini comunicata dalla procura di Pavia, con la messa a disposizione dell’informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, hanno aperto una nuova fase nella quale si smette di fare ipotesi e ci si concentra sui fatti. Fatti che i militari hanno messo in linea, uno dopo l’altro, come risultanza delle loro indagini e che stanno iniziando a mostrare una nuova presunta verità per l’omiciio di Chiara Poggi. Per la legge, finché eventualmente non ci sarà una revisione, il colpevole dell’omicidio è Alberto Stasi, all’epoca dei fatti fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il foglio e le parole sospette di Sempio. Il legale: "Ecco la verità"

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