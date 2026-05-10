Un foglio trovato lontano da casa e alcune parole sospette di Sempio sono al centro di un nuovo filone investigativo. Il legale dell’indagato ha dichiarato di aver scoperto elementi che chiariscono la vicenda. Il procedimento giudiziario riguarda una serie di elementi emersi di recente, mentre le autorità continuano a lavorare per far luce sulla vicenda. Il caso di Garlasco si apre a una nuova fase con queste evidenze.

Il caso di Garlasco è appena all’inizio di questo nuovo filone d’indagine: la chiusura delle indagini comunicata dalla procura di Pavia, con la messa a disposizione dell’informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, hanno aperto una nuova fase nella quale si smette di fare ipotesi e ci si concentra sui fatti. Fatti che i militari hanno messo in linea, uno dopo l’altro, come risultanza delle loro indagini e che stanno iniziando a mostrare una nuova presunta verità per l’omiciio di Chiara Poggi. Per la legge, finché eventualmente non ci sarà una revisione, il colpevole dell’omicidio è Alberto Stasi, all’epoca dei fatti fidanzato della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il foglio buttato lontano da casa e quelle parole sospette di Sempio. Il legale: "Ecco la verità"

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