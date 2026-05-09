Che c***o hanno trovato? | Andrea Sempio scopre di essere indagato poi butta la spazzatura lontano da casa

Andrea Sempio scopre di essere indagato per la terza volta il 26 febbraio dello scorso anno, in una intercettazione ambientale in auto dice ad alta voce: "Ancora sta storia? "Che c***o hanno trovato?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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