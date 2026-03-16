Debutta stasera, lunedì 16 marzo, in prima visione su Italia 1, l'action thriller The Beekeeper, diretto da David Ayer e interpretato da un implacabile Jason Statham. Il film racconta la brutale missione di vendetta di Adam Clay, un ex agente di un'organizzazione clandestina d'élite che decide di tornare in azione dopo che una sua cara amica è stata spinta al suicidio da una spietata truffa informatica. Per fare giustizia, Clay dovrà farsi strada a suon di pugni e proiettili attraverso una fitta rete di corruzione che arriva fino ai vertici del potere, trasformando la sua tranquilla vita da apicoltore in una caccia all'uomo senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - The Beekeeper, il film di David Ayer con Jason Statham stasera su Italia 1

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