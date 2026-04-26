Transporter 2 contiene l' acrobazia più pericolosa di Jason Statham | Non la mia scelta più saggia

Stasera su Canale 20 viene trasmesso Transporter 2, un film d’azione con Jason Statham. L’attore protagonista si cimenta in alcune delle sue acrobazie più rischiose, tra cui una che lui stesso ha definito come “non la mia scelta più saggia”. La pellicola vede Statham impegnato in sequenze di guida spericolate e manovre pericolose, che sono state parte integrante del suo personaggio.

Le acrobazie che hanno reso celebre l'action star Jason Statham tornano stasera in prima serata su Canale 20 per una domenica a tutta velocità. Per gli amanti della velocità, Jason Statham torna per una domenica da brivido. Ad allietare la prima serata di Canale 20 stasera sarà Transporter: Extreme, secondo capitolo della saga creata da Luc Besson che racconta la disavventure del trasportatore Frank Martin, interpretato da Statham nei primi tre film, specializzato nella consegna di pacchi senza fare domande. Trama completa di Transporter: Extreme Il mercenario Frank Martin (Jason Statham) ha lasciato la Francia per trasferirsi a Miami, dove ha accettato un lavoro apparentemente facile: fare da autista e guardia del corpo al giovane Jack (Hunter Clary), figlio del politico Jefferson Billings (Matthew .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Transporter 2 contiene l'acrobazia più pericolosa di Jason Statham: "Non la mia scelta più saggia" Notizie correlate Missione Shelter, recensione: Jason Statham sempre più genere a sé (con tanto di lacrimuccia)Non solo azione, e oltre una certa seriosità: nel film di Ric Roman Waugh funziona l'inaspettata venatura drammatica che punta sull'emotività. Jason Statham, il suo nuovo film firma il debutto più debole al botteghino degli ultimi 18 anniIl nuovo film di Jason Statham, Missione Shelter è arrivato nelle sale americane con un'accoglienza al botteghino decisamente fredda, interrompendo... Tutti gli aggiornamenti Transporter 2 contiene l'acrobazia più pericolosa di Jason Statham: Non la mia scelta più saggiaLe acrobazie che hanno reso celebre l'action star Jason Statham tornano stasera in prima serata su Canale 20 per una domenica a tutta velocità. movieplayer.it Transporter: Extreme, tutti i film in arrivo con l'action-man Jason StathamQuesta sera, alle ore 21:20 su Italia 1, andrà in onda Transporter: Extreme, secondo episodio della saga di Transporter che vede Jason Statham protagonista uscito tre anni dopo il primo capitolo e che ... cinema.everyeye.it