Dolomia Biodiversity Award arriva il premio dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità

Dolomia Biodiversity Award nasce per premiare le tesi di laurea e di dottorato italiane sulla biodiversità, in risposta alla crescente attenzione verso la tutela degli ecosistemi. Il brand fitocosmetico e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi hanno deciso di sostenere i ricercatori che studiano la conservazione delle specie autoctone e i modelli sostenibili. La selezione mira a valorizzare le analisi più innovative nel settore. La cerimonia di premiazione si terrà a breve in regione.

«Con questo premio vogliamo dare riconoscimento a chi produce ricerca solida e utile: metodo, misura, osservazione. La biodiversità è complessità e la complessità merita competenza», dichiara Valentina Da Rold, Dolomia brand manager. Il premio prevede tre categorie: miglior tesi di laurea magistrale sulla biodiversità; miglior tesi di dottorato sulla biodiversità; miglior tesi (magistrale o dottorato) sulla biodiversità delle Dolomiti (con territorio di studio nelle Dolomiti). Per ciascuna categoria è previsto un premio di 1.500 euro lordi. Inoltre, oltre alla targa ufficiale e all'attestato di merito, la giuria potrà assegnare menzioni speciali.