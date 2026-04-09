Acireale al via il mese dedicato all' ambiente e alla biodiversità

Questa mattina ad Acireale è stato presentato il programma del “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”, un calendario di eventi organizzato dalla città per tutto aprile. Il programma include passeggiate naturalistiche, attività educative e incontri di approfondimento, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della biodiversità. Durante il mese, numerose iniziative animeranno il territorio e coinvolgeranno cittadini e visitatori.

È stato presentato questa mattina ad Acireale il programma del “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”, un ricco calendario di iniziative promosso dalla Città che, per tutto il mese di aprile, animerà il territorio con passeggiate naturalistiche, attività educative e momenti di approfondimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Dolomia Biodiversity Award, arriva il premio dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità«Con questo premio vogliamo dare riconoscimento a chi produce ricerca solida e utile: metodo, misura, osservazione. Acireale, al via oggi "Il mese della Cultura": le iniziative in programmaPrende il via oggi pomeriggio “Marzo, il mese della Cultura 2026”, la rassegna che fino al 31 marzo trasformerà Acireale in un diffuso laboratorio di... Temi più discussi: Acireale, nuova strada a Piano d’Api: al via i lavori per la ricostruzione post-sisma; ACIREALE. Convegno su Villaggi, borghi, città, impianti industriali: tra edificazioni, trasformazioni e abbandono; Acireale, via libera alla rottamazione dei tributi locali; Acireale approva il rendiconto 2025: equilibri rispettati e oltre 4 milioni pronti per nuovi interventi. Acireale, al via il mese dedicato all'ambiente e alla biodiversitàA illustrare i contenuti della rassegna sono stati il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore alle Politiche Ambientali Salvo Licciardello, che hanno evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, ... cataniatoday.it Acireale, per il Mese della Cultura la tavola rotonda Tra cultura ed economia, il fascino del limoneProsegue il calendario di Marzo. Il Mese della Cultura 2026, la rassegna che fino al 31 marzo trasformerà Acireale in un diffuso laboratorio di idee, arti e confronto. Il programma propone quasi cin ... ilsicilia.it ACIREALE, AL VIA IL MESE DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ: UN INTERO APRILE TRA EVENTI, EDUCAZIONE E AZIONI CONCRETE Presentato questa mattina ad Acireale il programma del “Mese dell’Ambiente e della Biodiversità”, un ricco cale - facebook.com facebook #Acireale, molestie e #stalking a una ragazza: in arresto un 70enne. L'uomo è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico. Avrebbe tentato di baciare la vittima, palpeggiandola, per poi perseguitarla @TgrRai x.com