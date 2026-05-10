Il Ferrari Club di Forlimpopoli accelera tra eventi e la trasferta internazionale a Spa | Passione viva e intensa
Il Ferrari Club di Forlimpopoli si prepara a intensificare le proprie attività con diversi eventi in programma e una trasferta internazionale a Spa. La città si appresta a ospitare un appuntamento culturale giovedì 21 maggio alle 21 presso la Chiesa dei Servi, all’interno di Casa Artusi, dove si terrà un incontro dedicato alla storia dell’automobilismo. La serata promette di coinvolgere appassionati e curiosi con un approfondimento dedicato al mondo delle auto sportive.
La città artusiana si prepara ad accendere i motori della cultura e della passione. Giovedì 21 maggio, alle 21, la suggestiva cornice della Chiesa dei Servi, all’interno del complesso di Casa Artusi, ospiterà un incontro d’eccezione dedicato alla storia dell’automobilismo. Protagonista della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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