Il Ferrari Club di Forlimpopoli inaugura la stagione 2026 con Mario Donnini e i campioni che hanno fatto la storia della MotoGp

Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha inaugurato la stagione 2026 con la partecipazione di Mario Donnini e di alcuni dei piloti che hanno segnato la storia della MotoGP. L’evento ha visto riuniti appassionati e spettatori, che hanno assistito a incontri e dimostrazioni legate al mondo delle due e quattro ruote. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, attirando numerosi visitatori.

La passione per i motori torna protagonista a Forlimpopoli con l’apertura della stagione 2026 dello Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli. Venerdì 20 marzo, alle 21, la suggestiva cornice della Chiesa dei Servi, presso la Casa Artusi, ospiterà il celebre giornalista e scrittore Mario Donnini per la presentazione del suo ultimo libro: “I campioni che hanno fatto la storia della MotoGp” (Edizioni Giunti). Dopo il successo delle iniziative precedenti, il Club conferma il suo ruolo centrale nel panorama motoristico locale. “Si preannuncia una stagione ricchissima di appuntamenti - spiega il presidente Filippo Ambrosini –. Il nostro calendario coinvolgerà scrittori, giornalisti e veri protagonisti della pista, inclusi ex piloti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Robert Di Sibio: l’esperienza di un americano che ha fatto la storia di ForlimpopoliRobert Di Sibio, l’ala italoamericana classe 2000, è entrato in campo per i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli e ha cominciato a fare la storia. “Giro di pista. Circuiti e piloti che hanno fatto la storia della velocità”Un ideale giro di pista nel tempo per ripercorrere un secolo di automobilismo, attraverso i circuiti che ne hanno segnato la storia, da Monza al... Una raccolta di contenuti su Ferrari Club di Temi più discussi: Cento Ferrari in passerella a Ca’ Del Poggio; Minardi, il mito della F1 ospite del Ferrari club racconta cent’anni di circus: Noi i primi a offrire un contratto a Senna; Motorsport e grandi storie: Mario Donnini ospite dello Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli; La voce dei motori a Casa Artusi: Mario Donnini racconta i giganti della pista. Ospedale De Lellis di Rieti. Il Ferrari Club di Poggio Mirteto porta doni ai bimbi ricoveratiLa delegazione del Club ha consegnato ai bambini ricoverati presso l’Unità di Pediatria e Neonatologia modellini Ferrari, poster, peluche e dolci. Il club devolverà, inoltre, all’Unità ospedaliera, il ... quotidianosanita.it Meccanici per un giorno, il sogno Ferrari coronato dai ragazzi DownEugenio, appassionato di sport, ha 30 anni e prima di oggi aveva due sogni nel cassetto. Uno, quello di giocare a padel, per ora dovrà aspettare. (ANSA) ... ansa.it Siamo entusiasti di presentarvi il Welcome Kit Ferrari 2026! All’interno troverete un articolo davvero speciale: il cappellino personalizzato in edizione limitata, creato esclusivamente per i membri del club. Un accessorio unico, pensato per chi vive la passi facebook