Wec da record a Imola il Ferrari Club di Forlimpopoli in pole position | Entusiasmo contagioso un campionato a misura di tifoso

La 6 Ore di Imola, prima tappa del campionato Wec 2026, si è conclusa con un risultato record, attirando numerosi appassionati e appassionate di motori. Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha preso parte alla manifestazione, evidenziando un grande entusiasmo tra i partecipanti. Sono stati circa 92 mila i spettatori presenti, che hanno assistito a una giornata caratterizzata da adrenalina e passione, trasformando l’evento in una vera e propria festa collettiva dedicata al mondo delle corse.

Non è stata solo una gara, è stata una celebrazione collettiva del motorismo. La 6 Ore di Imola, primo appuntamento del campionato Wec 2026, si è chiusa con un bilancio trionfale: 92.175 presenze nell’arco del weekend, un numero che certifica la fame di endurance del pubblico italiano e la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. WEC, 6h Imola: Giovinazzi regala la pole a FerrariAntonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SportMediaset: Il WEC 2026 parte da Imola Video; WEC, 6 Ore Imola: tre Ferrari davanti dopo le prime libere; WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Imola; Programma del Wec 2026 all’Autodromo di Imola. Attese 100mila persone. Wec da record a Imola, presente il Ferrari Club di Forlimpopoli: Entusiasmo contagioso, un campionato a misura di tifosoIn prima linea non poteva mancare il Ferrari Club Forlimpopoli. Il Mondiale Endurance a Imola è il nostro gran premio di casa, ha dichiarato il presidente Filippo Ambrosini ... forlitoday.it Wec, Imola da record: oltre 92mila presenze per la 'piccola Le Mans'. Una conferma ai vertici mondiali del motorsportIl fine settimana del Mondiale Endurance all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, iniziato con la parata dei piloti in piazza Matteotti, si è concluso con 92.175 presenze complessive ... bolognatoday.it Wec a Imola, fan in delirio per Kimi Antonelli: una domenica da star tra autografi e selfie x.com Parte il WEC ad Imola, con Kimi Antonelli che da il via alla 6H! Il pilota italiano è stato molto acclamato dal pubblico presente #f1ingenerale #f1 #f12026 #formula1 #f1mg94 facebook