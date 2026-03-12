Magistratura toghe spudorate | cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto

Durante la campagna referendaria, alcuni magistrati hanno preso la parola in eventi politici, discutendo di indipendenza. Questo episodio si è verificato sia a Bergamo che a San Benedetto del Tronto, suscitando critiche sulla delicatezza del ruolo giudiziario e sul rispetto dei confini tra giustizia e politica. La vicenda ha attirato l’attenzione su comportamenti che mettono in discussione la percezione dell’imparzialità nel sistema giudiziario.

Magistrati che parlano di indipendenza. dal palco di eventi politici. Succede in giro per l'Italia nella campagna referendaria contro la separazione delle carriere e il paradosso non passa inosservato. A raccontarlo è Il Giornale, che descrive un fenomeno curioso: pubblici ministeri e giudici impegnati nei convegni per il No insieme ai partiti che difendono la loro battaglia. La scena si è vista anche a San Benedetto del Tronto. Qui i procuratori capo di Ascoli Piceno e Teramo, Umberto Monti ed Ettore Picardi, hanno partecipato a un convegno sulla riforma della giustizia insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberto Cataldi e Giorgio Fede.