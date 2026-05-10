Il direttore sportivo ha dichiarato che la strategia della squadra è concentrata sui giovani. La società e l’allenatore stanno lavorando per definire i prossimi passi, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali. La squadra si sta preparando per la fase successiva della stagione, mentre le attività sono in fase di attesa e pianificazione. Nessuna comunicazione è stata ancora diffusa riguardo a possibili movimenti di mercato o cambiamenti nello staff tecnico.

SENIGALLIA Al momento la priorità nel mondo vigorino è il riposo, ma sotto traccia qualcosa si muove. Se parlare di rinnovi è ancora prematuro, i vertici del club pensano già a pianificare o consolidare le strategie del prossimo mercato. In questa fase, si sa, le voci sono tante e possono diventare fuorvianti se non controllate. A tal proposito il ds Moroni fa alcune precisazioni in attesa di definire il budget e il rinnovo di mister Aldo Clementi. "La linea è molto chiara - spiega Moroni - eppure ho sentito parlare di una Vigor ridimensionata perché orientata su giocatori del territorio. Al di là del fatto che non c’è nulla di concreto, non condivido affatto questo pensiero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ds Moroni: "Puntiamo sui giovani". I biancoverdi tra società e mister

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