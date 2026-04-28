Venerdì a Bellaria Igea Marina si è riacceso il Polo Est Village, che ha riaperto i battenti con una festa organizzata da Kiklos. La ripresa segna il ritorno delle attività estive nella zona, con particolare attenzione ai giovani. L’evento ha dato il via alla stagione, coinvolgendo il pubblico presente e riaccendendo l’attenzione sulla località turistica. La riapertura ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e appassionati della zona.

Il cuore pulsante dell’estate di Bellaria Igea Marina torna a battere (sul campo). Venerdì il Polo Est Village riparte e inaugura la stagione con la festa targata Kiklos. Dopo che la gara per l’assegnazione di quello che è uno dei punti nevralgici della Riviera per lo sport e i grandi eventi si è conclusa il mese scorso con un nulla di fatto, il Comune ha deciso di prorogare la vecchia gestione fino al prossimo anno. Nonostante i tempi stretti, il direttore del Polo Est Massimo Ceccarelli si dichiara entusiasta: "Siamo molto positivi e contenti di esserci. Abbiamo avuto la conferma di rimanere solo a fine marzo, ma lavoriamo con grande voglia: vogliamo trasmettere quel tipico spirito romagnolo che ci contraddistingue".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ripartenza del Polo Est: "Puntiamo sui giovani"

Notizie correlate

Fabregas: “Palestra vale 40 milioni, ma puntiamo sui giovaniLa conferenza stampa del Como, in vista dello scontro contro l’Udinese, ha messo in luce le ambizioni calcistiche di Cesc Fabregas.

Montignoso punta sui giovani: nuovo polo per lavoro e universitàIl Comune di Montignoso ha stanziato oltre 24mila euro per attivare un nuovo sportello dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, con sede presso la...