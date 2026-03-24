Massimiliano Gallo è stato sposato con Anna, madre della sua prima figlia Giulia. La coppia si è conosciuta fin dai tempi della scuola e ha vissuto un matrimonio prima di Gallo incontrare Shalana. Attualmente, Gallo ha una relazione con Shalana, ma il suo passato matrimoniale con Anna è stato oggetto di discussione.

Massimiliano Gallo ha alle spalle un matrimonio, prima di innamorarsi di Shalana, l’attore è stato sposato con l’ex moglie Anna. Durante gli anni di scuola, Massimiliano Gallo ha conosciuto una ragazza dal nome Anna, con la quale ha avuto una storia d’amore. I due hanno proseguito il loro percorso sentimentale anche al di fuori delle mura scolastiche, fino a quando sono convolati a nozze nel 1992. Cinque anni dopo dal fatidico si, la coppia allargava la famiglia con l’arrivo di Giulia. Con l’ex moglie Anna, Massimiliano Gallo condivide ricordi indelebili legati alla loro gioventù, oltre ai tanti momenti positivi e negativi che hanno segnato il loro rapporto da adulti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anna, chi è l’ex moglie di Massimiliano Gallo e mamma della prima figlia Giulia: “Eravamo fidanzati dai tempi della scuola”

Articoli correlati

Chi è Shalana Santana, la seconda moglie di Massimiliano Gallo e cosa fa nella vita?halana Santana, l’attuale e seconda moglie di Massimiliano Gallo, è una modella e un’attrice brasiliana nota per aver partecipato ad alcune serie tv,...

Leggi anche: Mercedesz Henger è diventata mamma: il giorno esatto della nascita della sua prima figlia Aurora

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Massimiliano Gallo

Argomenti discussi: Alfredo Cossu: intervista all'attore al debutto ne La Salita.

Anna, chi è l’ex moglie di Massimiliano Gallo e mamma della prima figlia Giulia: Eravamo fidanzati dai tempi della scuolaMassimiliano Gallo ha alle spalle un matrimonio, prima di innamorarsi di Shalana, l’attore è stato sposato ... msn.com

Massimiliano Gallo: «Debutto da regista, ho diretto mia moglie Shalana. Sal Da Vinci? Successo enorme, però non mi piacciono i cliché...»Uno stakanovista nato, Massimiliano Gallo. In questi giorni l'attore napoletano è al Teatro Manzoni di Milano - fino all'8 marzo, a Roma arriverà a dicembre - con lo spettacolo Malinconico. ilmessaggero.it