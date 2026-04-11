Nel 2013, l’attore si è sposato con una modella slovacca, con cui ha vissuto un matrimonio durato quattro anni, conclusosi nel 2017. Durante questo periodo sono state fatte alcune accuse pubbliche e si sono diffuse notizie riguardanti tradimenti e menzogne. La sua prima moglie ha mantenuto un basso profilo dopo la separazione, che ha suscitato attenzione da parte dei media e degli osservatori del gossip.

Nel 2013 Alex Belli si è sposato con la prima e ormai ex moglie Katarina Raniakova, modella slovacca, con cui ha divorziato nel 2017. Proprio nello stesso anno ha conosciuto un’altra ragazza, Mila Suarez, con la quale è stato insieme fino al 2019. Successivamente infine, si è fidanzato con Delia Duran, una bellissima attrice nata in Venezuela. Alex e Katarina si sono conosciuti nello showroom di Roberto Cavalli: lei gli piacque sin da subito, e la corteggiò per una settimana prima di convincerla ad uscire. Ma si divertirono così tanto che non si lasciarono più: nel 2013 hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze ai Caraibi. “ Vogliamo dei bambini ma non ora perché sono preso dai miei impegni e io voglio seguire i miei figli “, diceva a Top l’attore nel 2015.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex moglie di Alex Belli, prima di Delia, tra accuse, tradimenti e menzogne

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