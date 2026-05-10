Il doppio volto di Andrea Sempio | In tv recita un copione ma quando va in difficoltà spunta un ghigno inquietante
In un'intervista recente, viene descritto un volto pubblico e uno privato di una persona coinvolta in vari contesti, tra cui apparizioni televisive, scritti personali e post online. Secondo quanto riferito, in televisione reciterebbe un copione, mentre in momenti di difficoltà mostrerebbe un’espressione inquietante. Le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti sono stati oggetto di attenzione da parte di media e pubblico, con vari dettagli emergenti da fonti diverse.
Garlasco, 10 maggio 2026 – Le interviste in tv, gli scritti nei diari, i post sul forum di seduzione e i soliloqui. E Sempio che “recitava un copione” davanti alle telecamere. Salvo essere preso in contropiede e rispondere alle domande sul suo coinvolgimento con “ un ghigno”. Tra gli atti messi a disposizione delle parti con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, c’è anche la consulenza affidata dalla Procura di Pavia al colonnello Anna Bonifazi del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) “al fine di contestualizzare un’analisi specialistica di tipo criminologica sull’indagato e, soprattutto, sul materiale rinvenuto nel corso dell’attività investigativa”, come spiegato nell’informativa finale dei carabinieri di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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