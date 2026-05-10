In un articolo pubblicato su Tarantini Time Quotidiano si afferma che il diritto di critica rappresenta una virtù democratica solo quando viene esercitato nei confronti degli avversari. Secondo l’autore, questa libertà non viene considerata un problema deontologico, lasciando intendere che ci siano limiti o motivazioni specifiche per cui possa essere messa in discussione. La riflessione si concentra sulla percezione pubblica e sulla natura stessa della critica nel contesto politico e sociale.

Tarantini Time Quotidiano Il diritto di critica, evidentemente, è una virtù democratica soltanto quando colpisce gli avversari. Poi accade qualcosa di curioso: basta un editoriale sgradito, una posizione netta o una riflessione non allineata perché improvvisamente il problema non siano più le parole pronunciate in un comizio, ma chi quelle parole ha deciso di commentarle pubblicamente. Ed è esattamente ciò che è accaduto negli ultimi giorni. Nel corso dell’ultimo comizio della lista “Oltre”, la candidata Rosita Fornaro ha affrontato temi che, per molti aspetti, mi trovano pienamente d’accordo. Ha parlato delle condizioni fatiscenti della scuola media, del servizio mensa della primaria – così discutibile da aver spinto anche me, come madre, a esonerare mia figlia – e della mancanza di giochi bes nei parchi cittadini.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il diritto di critica non è un problema deontologico

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