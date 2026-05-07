Bassetti querelò Codacons e Assourt per diffamazione il gip archivia | Legittimo diritto di critica

Il procedimento giudiziario iniziato con la querela di un infettivologo contro due associazioni di consumatori si è concluso con l’archiviazione. La giudice del tribunale di Genova ha stabilito che le dichiarazioni contestate rientrano nel diritto di critica legittimo e non costituiscono diffamazione. La vicenda riguarda commenti e interventi pubblici che avevano portato alla denuncia da parte dell’infettivologo, ora respinta dal giudice.