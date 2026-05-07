Bassetti querelò Codacons e Assourt per diffamazione il gip archivia | Legittimo diritto di critica
Il procedimento giudiziario iniziato con la querela di un infettivologo contro due associazioni di consumatori si è concluso con l’archiviazione. La giudice del tribunale di Genova ha stabilito che le dichiarazioni contestate rientrano nel diritto di critica legittimo e non costituiscono diffamazione. La vicenda riguarda commenti e interventi pubblici che avevano portato alla denuncia da parte dell’infettivologo, ora respinta dal giudice.
“Nessuna diffamazione”. Alcuni giorni fa la gip del tribunale di Genova Martina Tosetti ha disposto l’archiviazione del procedimento nato dalla querela presentata dall’infettivologo Matteo Bassetti contro Assourt e Codacons.La vicenda riguarda una comunicazione inviata via Pec dalle due.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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