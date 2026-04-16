Il ministro degli Esteri ha affermato che esiste il diritto di criticare gli alleati, commentando le recenti tensioni tra il governo italiano e gli Stati Uniti. Tajani ha sottolineato che le opinioni critiche sono legittime nel quadro delle relazioni internazionali e ha fatto riferimento a dichiarazioni pubbliche e posizioni ufficiali espresse in diverse occasioni. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di confronto tra i paesi alleati.

Dirette allo Stato ebraico, invece, le proteste relative alle azioni ostili compiute verso i nostri soldati impegnati nella missione Unifil in Libano: “Certi atteggiamenti sono inammissibili, sono atti che non hanno nemmeno una logica”. Tajani è partito per la Cina per una missione di tre giorni, in agenda incontri e iniziative di carattere economico, ma non mancheranno colloqui sulla questione mediorientale e dello Stretto di Hormuz. tgcom24.mediaset.it Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani. Crosetto: “Ferma protesta” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: “Abbiamo diritto di critica sugli alleati”

Notizie correlate

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Abbiamo il diritto di fare approfondimenti. Perché la gente ci critica?”Pavia, 13 febbraio 2026 – Quarto Grado torna a occuparsi del delitto di Garlasco.

Guerra in Iran, missile contro la Turchia intercettato: “Abbiamo diritto di rispondere”. Telefonata Tajani-Rubio: “Preoccupa l’allargamento del conflitto. A lavoro per incrementare la partenza degli italiani nelle zone di guerra”La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Raid su Unifil , Tajani: Israele chiarisca. Crosetto: intervenga Onu; Tajani: Noi alleati degli Usa ma l’interesse nazionale va difeso con dignità; Tajani: Sollievo per il cessate il fuoco, Libano fronte critico; Il ministro Tajani a Vicenza: Non si parla mai abbastanza dell'importanza del Veneto.

Cacciari esplode con Moratti: La visitina di Tajani in Libano? E questa sarebbe politica? Dovevate fare una mozione contro Israele all’Onu. Su La7Cacciari accusa Meloni di aver tradito il diritto internazionale, Moratti insorge: Non possiamo metterci in guerra contro Israele. Scontro infuocato tra il filosofo e l'europarlamentare di Forza Ita ... ilfattoquotidiano.it

Tajani: «Noi alleati degli Usa ma l'interesse nazionale va difeso con dignità»Antonio Tajani è in partenza per la Cina. Missione importante, fino al 18 aprile. Con tappe a Pechino e a Shanghai, incontri istituzionali con le autorità cinesi e iniziative ... ilgazzettino.it

Italia-Cina, nuova fase: Tajani in missione tra negoziati globali, energia e accordi economici https://l.euronews.com/jdD5 - facebook.com facebook

“Mi ha fatto molto piacere apprendere che il presidente Magyar parlerà con la presidente Meloni e il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani: significa che questo sentire comune di principi europeisti rafforza il nostro progetto contro chi nega partecipazione dem x.com