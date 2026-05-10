Il Diavolo veste Prada 2 insegna che siamo tutti vulnerabili | l'umanità di Miranda è l'unica salvezza di Runway

Il Diavolo veste Prada 2 supera se stesso al botteghino invertendo i ruoli: Miranda capitola dinanzi al mercato digitale e ha bisogno di Andy per salvare Runway, diventato RunwAI tra le insidie dell'intelligenza artificiale. Tra outfit ricercati e sfilate urbane, il film contrasta il pregiudizio su frivolezza e operazione di marketing con una seria riflessione su crisi dell'editoria e del lusso, scoprendo così la bellezza dei miti che fanno i conti con la loro vulnerabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Diavolo veste Prada 2 Recensione: Miranda è tornata (ed è imperdibile)

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