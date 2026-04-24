Il sequel del film “Il Diavolo veste Prada” non si limiterà alle scene di moda, ma includerà anche collaborazioni con L’Oréal Paris. La produzione ha annunciato che il film presenterà prodotti di bellezza e trattamenti di trucco, oltre alle tipiche ambientazioni fashion. L’accordo tra il distributore del film e L’Oréal Paris prevede anche la presenza di prodotti nei set e campagne promozionali collegate alla pellicola.

Non solo abiti. Il Diavolo veste Prada 2, l’atteso sequel del film icona, non sarà territorio cinematografico soltanto di abiti all’ultima moda. Avrà tutta una sua grande importanza anche il make up e la bellezza in generale. L’Oréal Paris ha annunciato la collaborazione beauty con il nuovo film 20th Century Studios. Che non vediamo l’ora di vedere dopo la preview italiana ieri a Milano.. Il film uscirà nelle sale il 29 aprile. Intanto scopriamo i dettagli di questo sodalizio d’eccezione tra mondo della moda, del cinema e della bellezza. L’Oréal Paris e Il Diavolo veste Prada 2: onore anche al trucco. Foto Getty Images Questo progetto ha preso il via durante la notte degli Oscar quando ha debuttato lo spot ufficiale della campagna.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Diavolo veste Prada 2 e L’Oréal Paris: l’unione fa la forza (e la bellezza)

Notizie correlate

Meryl Streep ruba il maglione ceruleo ad Andy, l’omaggio a Il Diavolo veste PradaIl look dell'attrice è un riferimento alla celebre frase de Il Diavolo Veste Prada: "Quel maglioncino non è semplicemente azzurro, è effettivamente...

Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l’abito col fianco nudo è un nuovo revenge dressChiara Ferragni è volata a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2: ciak in Rinascente con un maxi takeover; Per un selfie nell'ufficio di Miranda Priestly entrate in Rinascente a Milano; Il rossetto più iconico degli anni '90 è tornato di tendenza.

Il Diavolo veste Prada 2 e L’Oréal Paris: l’unione fa la forza (e la bellezza)Il Diavolo veste Prada 2 e L'Oréal Paris hanno intessuto una collaborazione speciale per l'uscita del film. Ecco i restroscena ... amica.it

Il diavolo veste Prada 2: guida al cast e ai personaggi nuovi e di ritornoGuida al cast e ai personaggi di Il Diavolo Veste Prada 2. Chi torna nel magico e spietato mondo di Runaway e chi esordisce nel franchise? cinefilos.it

NUOVAMENTE DISPONIBILE L'Oréal Paris Fondotinta Liquido, Incarnato 5,49€anziché 19,95€ https://amzn.to/4bHyuT9 #pubblicità facebook