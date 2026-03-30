Nelle scuole superiori della provincia di Udine, il rap viene utilizzato come mezzo per discutere di temi spesso assenti dalle lezioni tradizionali. Attraverso l’uso di un microfono e basi musicali, gli studenti affrontano argomenti complessi, creando un nuovo spazio di confronto e dibattito tra i giovani. Questa iniziativa ha suscitato un acceso dibattito tra gli studenti e il personale scolastico.

Un progetto educativo ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole superiori della provincia, portando in aula musica e confronto su bullismo, baby gang e violenza di genere Un microfono, una base e temi che spesso restano fuori dalle lezioni tradizionali. Nelle scuole superiori della provincia di Udine la musica rap è diventata uno strumento per affrontare argomenti complessi e stimolare il confronto tra gli studenti. Si è concluso nelle ultime settimane il progetto “Rap per la Legalità”, un percorso che nei mesi di febbraio e marzo ha coinvolto 36 classi e 624 studenti. L’iniziativa, ideata dal rapper DJ Tubet, rientra nelle attività promosse dal Comune di Udine a sostegno della lingua friulana ed è parte della rete “Il piacere della Legalità? Mondi a confronto”, che riunisce diversi istituti del territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Il rap entra nelle scuole di Udine e accende il dibattito tra gli studenti

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