Lunedì 20 aprile 2026, nel corso di un episodio del Pulp Podcast, si è svolto un confronto tra l’europarlamentare di Italia Viva e un esponente militare. Fedez ha moderato il dibattito, che ha visto scontrarsi le posizioni di Renzi e Vannacci. La discussione ha avuto un tono acceso, con interventi diretti e dichiarazioni contrastanti tra i due protagonisti.

Lunedì 20 aprile 2026, un confronto acceso tra visioni politiche opposte si è consumato nel digitale attraverso il Pulp Podcast, dove Fedez ha guidato un dibattito serrato che ha protagonisti l’europarlamentare di Italia Viva, Renzi, e l’esponente Vannacci. Al centro della discussione sono emersi i nodi cruciali del sovranismo, della gestione dei flussi migratori e delle strategie per la sicurezza nazionale. Lo scontro tra modelli politici radicalmente diversi. Il dialogo, moderato da Fedez, non si è limitato a una semplice esposizione di programmi, ma si è trasformato in una sfida diretta sulle priorità del Paese. Da un lato, la posizione espressa da Renzi riflette le linee guida di Italia Viva, cercando un equilibrio tra le istanze europeiste e le necessità interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fedez accende il dibattito: scontro frontale tra Renzi e Vannacci

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