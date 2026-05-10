Il corteo di Dorsoduro in difesa del Giustinian Oltre 2500 firme per la casa di comunità h24

Ieri, 9 maggio, un corteo ha attraversato il quartiere di Dorsoduro, partendo dalle Zattere e arrivando a Campo Santa Margherita. Organizzato dal Movimento per la sanità pubblica veneziana, ha coinvolto oltre 2.500 firme raccolte a sostegno della riapertura di una casa di comunità disponibile 24 ore su 24. La manifestazione si è concentrata sulla difesa dell'ex Ospedale Giustinian, considerato da molti un presidio sanitario a rischio, nonostante le rassicurazioni periodiche.

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