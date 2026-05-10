Il corteo di Dorsoduro in difesa del Giustinian Oltre 2500 firme per la casa di comunità h24
Ieri, 9 maggio, un corteo ha attraversato il quartiere di Dorsoduro, partendo dalle Zattere e arrivando a Campo Santa Margherita. Organizzato dal Movimento per la sanità pubblica veneziana, ha coinvolto oltre 2.500 firme raccolte a sostegno della riapertura di una casa di comunità disponibile 24 ore su 24. La manifestazione si è concentrata sulla difesa dell'ex Ospedale Giustinian, considerato da molti un presidio sanitario a rischio, nonostante le rassicurazioni periodiche.
Ieri 9 maggio si è tenuto il corteo dalle Zattere a Campo Santa Margherita organizzato dal Movimento per la sanità pubblica veneziana a difesta dell'ex Ospedale Giustinian, presidio sanitario che da tempo viene percepito dal sestiere come a rischio (nonostante le periodiche rassicurazioni della.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Giustinian, la protesta continua: «Vogliamo una casa di comunità hub». Corteo il 9 maggioLa mobilitazione in difesa del distretto sanitario all'ex ospedale Giustinian di Dorsoduro continua, nonostante le promesse delle istituzioni e...
Leggi anche: Ambulatorio Veterinario H24, la richiesta si rafforza: oltre 3.200 firme per Avellino