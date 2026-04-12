Ambulatorio Veterinario H24 la richiesta si rafforza | oltre 3.200 firme per Avellino

A Avellino, la richiesta di un ambulatorio veterinario aperto 24 ore si fa sempre più forte, con oltre 3.200 firme raccolte dalla associazione locale. L’ente ha espresso apprezzamento per le risposte delle istituzioni e ha ricordato che il percorso per l’istituzione del servizio è già stato avviato. La petizione mira a sensibilizzare sulla necessità di un servizio di emergenza per gli animali domestici.

Ambulatorio Veterinario H24 ad Avellino: L'Associazione Non sei Irpino se. accoglie con favore l'attenzione delle istituzioni e ricorda il percorso già avviato. L'Associazione Non sei Irpino se. guarda con interesse all'iniziativa di raccolta firme promossa in data odierna, 12 aprile 2026, da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sara Spiniello guida la raccolta firme per una clinica veterinaria h24 ad AvellinoSara Spiniello, presidente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell'intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole... Pronto Soccorso veterinario h24 a Foggia: perché il progetto non si può realizzare (per ora)“La tutela degli animali è un dovere civile, ma la buona amministrazione ci impone di non vendere sogni che, allo stato attuale, non hanno gambe per...