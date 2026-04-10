Giustinian la protesta continua | Vogliamo una casa di comunità hub Corteo il 9 maggio

La protesta dei residenti di Dorsoduro contro la possibile chiusura del distretto sanitario all'ex ospedale Giustinian prosegue. Nonostante le rassicurazioni delle autorità sanitarie e delle istituzioni locali, che hanno promesso di conservare i servizi e di realizzare una Casa di comunità, la mobilitazione si mantiene attiva. Il corteo previsto per il 9 maggio rappresenta un nuovo momento di richiesta di garanzie concrete sulla tutela del presidio sanitario.

La mobilitazione in difesa del distretto sanitario all'ex ospedale Giustinian di Dorsoduro continua, nonostante le promesse delle istituzioni e dell'Ulss 3 (seguite alle proteste) di mantenere nel complesso i servizi e realizzarvi una Casa di comunità, la terza nella Venezia insulare. Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Il Giustinian sarà sede della casa della comunità e dell'università di medicinaSu richiesta dell'Ulss 3, l'ex ospedale è stato incluso tra le strutture previste dal Pnrr. Protesta per difendere il Giustinian, Venturini assicura: «I servizi saranno sempre garantiti»Ripartita la protesta con una raccolta firme dopo la decisione di costituire la Casa di Comunità all'ospedale Civile.