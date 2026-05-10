Durante una serata, la sala del consiglio comunale si trasforma temporaneamente in un’aula di formazione dedicata all’uso del defibrillatore. Un istruttore guida i partecipanti in un corso pratico, evidenziando l’importanza di conoscere questa procedura e di essere pronti a intervenire in situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire le competenze necessarie per intervenire prontamente e potenzialmente salvare una vita.

Per una sera la sala del consiglio comunale diventa un’aula di formazione dove imparare una lezione che può diventare fondamentale: salvare una vita umana. Gli studenti sono il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali. I docenti sono gli esperti delle manovre di rianimazione cardiopolmonare delle associazioni del territorio. Martedì tutta l’amministrazione sarà coinvolta in una formazione per l’uso BLSD, Basic life support defibrillation, la procedura fondamentale per gestire un arresto cardiaco improvviso, che combina la rianimazione con l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). Il progetto è ideato e promosso dalla consigliera speciale al Comune cardioprotetto Katia Bruzzese ed è realizzato con la sezione ripolese della Croce Rossa Italiana, Misericordia di Antella, Fratellanza popolare di Grassina e Croce d’oro di Ponte a Ema.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Consiglio a lezione di defibrillatore: "Diamo l’esempio, è un corso vitale"

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BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) - Un soccorritore, sole compressioni. Linee Guida 2025

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